Musulmanii din Australia cer refugii in care tinerii sa poata dezbate subiecte “incendiare”

Un consiliu islamic din Australia a solicitat crearea unor "refugii", unde tinerii musulmani sa isi poata exprima fara teama puncte de vedere "incendiare", argumentand ca acestia sunt supravegheati tot timpul si din acest motiv creste numarul problemelor psihice si tensiunile familiale, informeaza AFP. Autoritatile au denuntat apelul ca fiind perturbant si de nedorit.





Intr-o petitie adresata unei comisii de ancheta parlamentara privind libertatea religioasa, Consiliul islamic al statului Victoria a explicat ca aceste zone ar putea fi finantate din fonduri publice pentru programele de combatere a terorismului si anti-extremist.





Prin aceste fonduri s-ar putea "realiza spatii sigure unde tinerii musulmani care au nevoie urgenta sa se intalneasca sa discute o serie de subiecte in termeni emotionali", si "... in care acestia ar putea fi sinceri si sa poata utiliza termeni care, in spatiul public, ar fi considerati incendiari".





Primul-ministru al statului Victoria, Daniel Andrews, a spus ca a fost "foarte tulburat" de aceasta idee.





"Nu exista nici o cale sigura de a lansa in tirade impotriva Occidentului", a declarat el presei. "Nu exista nici o cale sigura de a lansa tirade impotriva valorilor care ne sunt dragi".

"Sunt foarte tulburat de sugestia ca am putea avea spatii in care oamenii s-ar putea arata extremisti in contextul unui program de deradicalizare. Acest lucru nu are absolut nici un sens pentru mine", a adaugat premierul.





El a exclus orice finantare a acestui tip de initiativa.





Consiliul islamic a sustinut ca cresterea discursurile de extrema dreapta au dus la "un climat de supraveghere a familiilor noastre".





"Tinerii musulmani in special sunt supravegheati peste tot, in fiecare zi, si incep sa internalizeze acaeasta supraveghere sapte zile pe saptamana, exista mai multe si mai grave probleme de sanatate mintala in randul multor musulmani, care creste tensiunile familiale".