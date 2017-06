Salman Rushdie: Trebuie oprita aceasta orbire prosteasca ce consta in a spune ca jihadismul nu are nicio legatura cu islamul

"Sunt intr-un dezacord fundamental cu acei oameni de stanga care fac totul pentr a disocia fundamentalismul de islam", subliniaza autorul "Versetelor satanice" si care traieste sub amenintarea unei fatwa din 1988."In ultimii 50 de ani, islamul s-a radicalizat", spune romancierul, care traieste in prezent la New York. "Exista, desigur, o traditie a islamului luminat. Dar nu este la putere astazi"."Pe latura siita, a existat imamul Khomeini si revolutia sa islamica. In lumea sunita, exista Arabia Saudita, care si-a folosit resursele imense pentru a finanta difuzarea acestui fanatism care este wahhabismul. Dar aceasta evolutie istorica a avut loc in cadrul islamului si nu in afara sa", argumenteaza scriitorul."Cand oamenii din Daesh se arunca in aer, spun Allahu Akbar, atunci cum putem spune ca asta nu are nicio legatura cu islamul?", se intreaba el.Scriitorul afirma ca "intelege" tema legata de "stigmatizarea islamului" dar "pentru a evita aceasta stigmatizare este mult mai eficient sa recunoastem natura problemei si sa o tratam".Autorul cartii "Doi ani, opt luni si 28 de nopti" gaseste "consternant" faptul ca "Marine Le Pen analizeaza islamul cu mai multa acuratete decat stanga"."Este foarte ingrijorator sa vezi ca extrema dreapta este capabila sa inteleaga masura amenintarii mai clar decat stanga"."Presupozitia constanta a stangii este ca lumea occidentala este rea. Si totul este trecut prin prisma acestei analize", adauga celebrul scriitor.