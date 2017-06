Presa maghiara: Trei statui in memoria lui Horthy, in mai putin de o luna

Cum a renuntat? A explicat, in Parlament, ca statuia lui Homan nu putea fi ridicata deoarece acesta a ramas membru al Parlamentului dupa ocuparea Ungariei de catre trupele naziste. Iar Orban sustine, potrivit aceleiasi surse, ca "onorarea oricui a colaborat cu asupritorii este interzisa prin Constitutie (...) motiv pentru care nu voi sprijini nici o statuie a fostului guvernator Miklos Horthy", care a condus Ungaria in perioada interbelica, a aliniat-o la Axa cu Germania nazista si a ramas la conducerea tarii, o vreme, si dupa intrarea nazistilor in Ungaria.

Trei statui ale lui Miklos Horthy au fost si/sau vor fi ridicate in Ungaria in mai putin de o luna, potrivit relatarilor presei din tara vecina. Intr-o perioada cand guvernul lui Viktor Orban repune in dezbaterea publica Tratatul de la Trianon , acelasi guvern se remarca prin lipsa de reactie in cazul recursului la simboluri istorice preferate pana acum de extrema dreapta.Platforma de bloguri politice Hungarian Spectrum scria, recent, despre un "proiect guvernamental clandestin": ridicarea unei statui in onoarea lui Balint Homan, fost ministru antisemit al Educatiei in perioada interbelica. Sursa citata invoca "presiuni americane" care l-ar fi determinat, in cele din urma, pe Viktor Orban sa renunte la proiect.Dar tot Hungarian Spectrum noteaza ca exista deja trei statui ale lui Horthy - una ridicata in 2012, la Csokako, plus doua aparute in 2013, la Hencida si Budapesta. Iar Guvernul nu a facut nimic pentru inlaturarea acestora. In plus, acum, alte trei au fost dezvelite sau urmeaza sa fie dezvelite.Acest lucru este posibil, potrivit Hungarian Spectrum si Index.hu , din cauza faptului ca statuile sunt inaltate pe proprietati private. In spatii publice, chiar daca nu intervine guvernul, ridicarea unor astfel de statui e blocata, de obicei, de proteste, asa cum s-a intamplat, intr-un caz, chiar luna trecuta.⦁ Pe 20 mai, Index.hu nota ca o statuie a lui Miklos Horthy a fost ridicata in parcul unui castel din judetul Fejer, la sud-est de Budapesta. Potrivit sursei citate, ridicarea acestei statui a fost posibila deoarece parcul este o zona privata, iar proprietarul castelului a fost de acord sa gazduiasca bustul. Statuia ar fi trebuit sa fie inaltata, initial, in localitatea Perkata, tot din judetul Fejer: autoritatile locale au aprobat proiectul propus de reprezentantii unei organizatii de extrema-dreapta, dar au fost obligate sa dea inapoi in urma protestelor localnicilor, care au aflat despre initiativa nu de la edili, ci din presa. La evenimentul din 20 mai a fost prezent si liderul asa-numitei Societati Miklos Horthy, care si-a exprimat, potrivit Index.hu, intentia de a ridica si alte statui in memoria fostului lider maghiar.⦁ Nu avea sa treaca mult si dorinta sefului Societatii Miklos Horthy avea sa se implineasca. Un eveniment discret a fost surprins doar in fotografii ale agentiei de stiri MTI, preluate de Magyarnarancs.hu , in data de 4 iunie: dezvelirea unui bust al lui Horthy, in curtea unui restaurant din localitatea Harc, judetul Tolna, cu participarea nepoatei fostului regent al Ungariei.⦁ Pe 17 iunie este asteptata dezvelirea altui bust al lui Horthy, de data aceasta chiar la Budapesta, in curtea hotelului Attila Nagykiraly. Organizator este Uniunea Mondiala a Maghiarilor (MVSZ), iar potrivit anuntului oficial de pe site-ul MVSZ la eveniment vor lua parte presedintele acestei organizatii si presedintele Societatii Miklos Horthy.