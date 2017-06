Alegeri parlamentare anticipate in Marea Britanie: 47 de milioane de britanici, asteptati la urne sa aleaga intre continuitate cu Theresa May si schimbarea adusa de Jeremy Corbyn

Britanicii sunt asteptati la cele 40.000 de sectii de votare deschise in toata tara pentru a-si alege cei 650 de parlamentari.Urnele se vor inchide la ora locala 22:00 (24:00 - ora Romaniei).Alegerile parlamentare anticipate de astazi sunt considerate cruciale in contextul negocierilor privind Brexitul si al nivelului ridicat de amenintare terorista cu care se confrunta Marea Britanie.Autoritatile au luat masuri de securitate sporite in ziua alegerilor, precizand ca acestea sunt "foarte flexibile" si permit, in eventualitatea unui incident, desfasurarea rapida a fortelor de ordine.Cele mai recente sondaje ii dau ca favoriti pe Theresa May si Partidul Conservator, care ar obtine un numar de mandate in Parlament mai mare decat laburistii lui Jeremy Corbyndar insuficient pentru a avea majoritate.Premierul in exercitiu Theresa May a anuntat, pe 18 aprilie, declansarea alegerilor anticipate . Intr-o declaratie surprinzatoare pentru scena publica, May si-a motivat decizia prin lipsa de sustinere din Parlament fata de planul Guvernului sau pentru mandatul de negociere cu UE pentru Brexit. Guvernul are un plan de Brexit care va pemite ca Regatul Unit sa recastige controlul legislatiei si frontierelor sale, aceasta este abordarea corecta, a spus May, adaugand ca alte partide se opun si de aceea Marea Britanie are nevoie de unitate.