Atac Manchester: Inca doi suspecti arestati de politia britanica

Unul dintre tineri a fost arestat in cursul noptii de marti spre miercuri, in timpul unei perchezitii la o adresa din oras. Al doilea s-a prezentat voluntar la o sectie de politie.Pana acum au fost arestati 21 de suspecti, dintre care 12 au fost eliberati fara a fi pusi sub acuzare. Alti noua sunt inca audiati.Atentatul s-a soldat cu 22 de morti si peste 100 de raniti, dupa ce un tanar britanic de origine libiana s-a detonat la iesirea de la un concert sustinut de artista pop Ariana Grande.