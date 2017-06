Phenianul a testat mai multe rachete sol-mare, dupa ce Seulul a anuntat ca amana instalarea sistemului antiracheta THAAD

De asemenea, vine a doua zi dupa ce Coreea de Sud a anuntat ca va amana instalarea componentelor ramase din sistemul american antiracheta care a infuriat principalul aliat al Phenianului, China.Rachetele au fost lansate joi dimineata din orasul de coasta Wonsan si au zburat aproximativ 200 de kilometri, a anuntat Statul Major Interarme sud-coreean, intr-un comunicat.Comparabil cu alte rachete balistice testate recent de Phenian, cele de joi sunt considerate mai defensive, menite sa apere in fata unor amenintari precum vase inamice.Presedintele sud-coreean Moon Jae-in a fost informat in legatura cu acest test, a anuntat armata, fara a oferi alte detalii.China nu a reactionat la test, in timp ce Seulul si Washingtonul a anuntat ca analizeaza datele. Japonia este in stare de alerta sporita.