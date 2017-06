Trump se simte "reabilitat" de declaratia depusa de Comey in Congres

"Presedintele este multumit ca domnul Comey a confirmat in sfarsit, public, afirmatiile sale private potrivit caruia presedintele nu este anchetat in nicio ancheta rusa", a spus avocatul Marc Kasowitz."Presedintele se simte complet si total reabilitat", se adauga in comunicat.James Comey, fostul director FBI, a confirmat intr-o declaratie scrisa catre Congres, publicata miercuri, ca Donald Trump i-a cerut sa abandoneze ancheta cu privire la Michael Flynn, fostul sau consilier pe probleme de securitate nationala, amestecat in dosarul amestecului Rusiei in alegerile americane.Povestind o intalnire privata, pe 14 februarie, in Biroul Oval, Comey scrie ca Trump i-a vorbit despre ancheta cu privire la Michael Flynn si i-a spus "sper ca veti putea sa gasiti o modalitate de abandonare a acesteia, de a-l lasa in pace pe Flynn. Este un om bun".Potrivit lui Comey, aceasta cerere privea orice investigatie referitoare la "false declaratii ale domnului Flynn cu privire la conversatiile sale cu ambasadorul rus, in decembrie", si nu ancheta mai larga cu privire la o eventuala complicitate intre Rusia si echipa de campanie a republicanului.De asemenea, fostul director a subliniat ca i-a cerut Procurorului General Jeff Sessions sa nu il lase singur cu Trump in birou, tocmai de teama unor cereri sau presiuni.