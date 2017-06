Dublul atac de la Teheran: Numarul persoanelor ucise a crescut la 13; alte 43 de persoane ranite/ Donald Trump: Statele care sponsorizeaza terorismul risca sa devina victime ale raului pe care il promoveaza

Ministrul de interne, Mohammad Hossein Zolfaghari, a declarat, pentru IRIB, ca numarul persoanelor ucise in dublul atac ce a avut loc in inima Republicii Islamice a crescut la 13 si ca alte 43 de persoane sunt ranite.Seful adjunct al Consiliului National de Securitate, a declarat, intr-un interviu acordat televiziunii de stat, ca atacatorii provin din Iran.Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat ca s-a rugat pentru victimele atacurilor revendicate de ISIS si a adaugat ca "statele care sponsorizeaza terorismul risca sa devina victime ale raului pe care il promoveaza".Presedintele iranian, Hassan Rouhani, a discutat la telefon cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, despre atacul care a ucis 13 persoane in Teheran in cursul zilei.Potrivit declaratiilor date de seful politiei din Teheran, au fost arestati cinci suspecti.Amintim ca mai multi barbati au efectuat un raid in parlamentul iranian si au declansat un atac sinucigas cu bomba la mausoleul ayatollahului Khomeini miercuri in Teheran, ucigand 13 persoane in dublul atac ce a avut loc in inima Republicii Islamice. Statul Islamic a revendicat atentatele.