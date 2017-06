James Comey confirma ca Donald Trump i-a cerut sa abandoneze ancheta ce il viza pe Michael Flynn. "Am nevoie de loialitate. Ma astept la loialitate", i-ar fi spus presedintele SUA

Relatand o intalnire ce a avut loc pe 14 februarie in Biroul Oval, Comey a scris in marturia data Congresului ca Trump i-a vorbit despre ancheta ce il viza pe Michael Flynn, fostul sau consilier pe securitate nationala, si a spus: "Sper ca puteti gasi o modalitate de a o abandona, de a-l lasa in pace pe Flynn. E un om bun".In cadrul unui dineu tete-a-tete ce a avut loc pe 27 ianuarie, Donald Trump i-ar fi spus de asemenea: "Am nevoie de loialitate. Ma astept la loialitate".