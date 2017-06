UPDATE Trei barbati inarmati cu doua AK47 si un pistol au atacat parlamentul iranian. Agentia Tasnim afirma ca 7 oameni au murit si 4 sunt ostatici / Atac si la mausoleul lui Khomeini, soldat cu mai multi raniti

Sapte oameni au fost ucisi in atacul de la parlamentul iranian, iar patru sunt ostatici, afirma agentia Tasnim, care citeaza surse de la fata locului.Parlamentarul Elias Hazrati a afirmat, potrivit televiziunii de stat, ca trei atacatori, unul cu un pistol si doi cu arme de asalt AK-47 au atacat parlamentul.Agentia ISNA citeaza o sursa anonima ce a spus ca atacatorul de la mausoleul lui Khomeini s-a aruncat in aer.Un barbat inarmat a deschis focul la mausoleul ayatollahului Khomeini din sudul Teheranului si a ranit mai multi oameni, informeaza agentia semi-oficiala Fars. Ayatollahul Ruhollah Komeini este cel care a lansat revolutia islamica in 1979.Un paznic a fost ucis de focurile de arma, potrivit Tasnim.Agentia iraniana semi-oficiala Tasnim scrisese initial ca paznicul si alte doua persoane au fost ranite.Identitatea si motivul atacatorului sunt inca neclare, noteaza Tasnim.Martorul a declarat Reuters ca forte de securitate au fost masate in interiorul si in afara parlamentului si ca incidentul s-a incheiat.