Mauritania a rupt si ea legaturile cu Qatarul. Gabonul condamna actiunile autoritatilor de la Doha

Cele mai mari puteri din lumea araba - inclusiv Arabia Saudita, Egiptul si Emiratele Arabe Unite - au taiat luni legaturile cu Qatarul, acuzandu-l ca sprijina militantii islamisti si Iranul.Qatarul neaga vehement.“Statul Qatar si-a legat politicile … de sprijinirea organizatiilor teroriste si de propagarea ideilor extremiste”, a declarat ministrul mauritan de externe.“Acest lucru a dus la mari pierderi de vieti omenesti in tarile arabe, in Europa si in lume”, a spus acesta.In plus, Gabonul a condamnat Qatarul pentru ca “nu a reusit sa respecte angajamentele internationale si intelegirle privind combaterea terorismului”.