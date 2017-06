Autoritatile britanice cred ca un francez ar fi cazut in Tamisa in timpul atacului de sambata din Londra

Autoritatile britanice se tem ca un cetatean francez ar fi putut sa cada in fluviul Tamisa, dupa ce o furgoneta a intrat sambata seara in pietonii de pe London Bridge, inainte ca trei teroristi sa-i atace cu mai multe cutite pe trecatorii din Borough Market. Bilantul ar putea sa creasca in acest sens la opt morti, dar autoritatile continua pentru moment cautarile in Tamisa, scrie Telegraph, citat de News.ro.

Xavier Thomas petrecea un weekend in Londra alaturi de iubita sa - Christine Delcros, care a fost grav ranita si a trecut printr-o operatie de doua ore in urma atentatului de pe London Bridge.

Cuplul francez traversa fluviul Tamisa atunci cand furgoneta teroristilor a intrat cu viteza in pietonii de pe London Bridge.

Martorii sustin ca cetateanul francez a fost lovit de furgoneta teroristilor si este posibil ca acesta sa fi cazut in fluviul Tamisa.

Autoritatile britanice au desfasurat mai multe cautari in fluviu dupa noaptea atentatului, dar nu au gasit pana in acest moment niciun cadavru si au lansat un apel public pentru informatii legate de Xavier Thomas.

Un cetatean francez a fost deja identificat printre persoanele decedate in atentat, fiind vorba de chelnerul Alexandre Pigead.

Un al doilea cetatean francez este in continuare disparut - bucatarul Sebastian Belanger.