Theresa May este pregatita sa reduca drepturile omului pentru a combate terorismul

Premierul britanic, Theresa May, a declarat marti ca ar slabi protejarea drepturilor omului pentru a face mai facila deportarea sau oprirea deplasarii pentru jihadistii suspectati asupra carora nu exista suficiente dovezi pentru a-i acuza, noteaza Reuters.Campania electorala din Marea Britanie s-a transformat intr-o dezbatere despre securitatea nationala, iar Theresa May si-a folosit unul dintre ultimele discursuri inainte de alegerile legislative pentru a-si consolida retorica impotriva extremismului islamic, pledand pentru asigurarea puterii serviciilor secrete.May a declarat ca autoritatile trebuie sa fie capabile de a face mai mult, inclusiv sa restrictioneze circulatia luptatorilor jihadisti suspectati, in momentul in care politia detine suficiente dovezi pentru a declara ca acestia reprezinta o amenintare, dar nu au probele pentru a-i urmari in justitie.