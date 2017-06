Vladimir Putin a discutat cu emirul Qatarului pentru a rezolva conflictele pe cale diplomatica

Presedintele Rusiei, Vladimir Putin i-a transmis emirului din Qatar, Sheikh Tamin bin Hamad al-Thani, ca Rusia doreste in continuare sa rezolve situatiile de criza prin intermediul mijloacelor politice si diplomatice. Acest lucru va fi posibil "prin dialog", a declarat marti administratia de la Kremlin, noteaza Reuters.In cadrul unei discutii telefonice, Putin si al-Thani au discutat de asemenea despre cooperarea dintre cele doua state in special in cadrul economiei, comertului si al investitilor.