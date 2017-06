UE vrea sa creeze o piata regionala comuna in Balcanii de Vest

UE incearca sa arate ca ramane dedicata regiunii balcanice in ciuda ostilitatii europenilor in fata oricarei noi extinderi a blocului comunitar, dupa ani de criza, rate mari ale somajului si cresterea vederilor eurosceptice.O piata comuna pentru Balcanii de Vest, care ar inlatura barierele comerciale, ar introduce reguli standardizate pentru afaceri si ar ridica barierele pentru forta de munca, ar urma sa fie construita pe acordul existent de liber schimb, a precizat comisarul european Johannes Hahn."Sper sa obtinem sprijin pentru acest lucru la summitul de la Trieste", a precizat Hahn, referindu-se la reuniunea anuala a liderilor din Balcanii de Vest cu oficialii europeni de varf."Cu vointa politica, putem avea acest lucru gata intr-un an", a spus acesta.Cele sase natiuni din Balcanii de Vest, inca marcate de razboaiele din anii 1990 si afecate de diviziuni politice si etnice, spera sa adere in cele din urma la UE. Este vorba de Albania, Bosnia, Kosovo (nerecunoscuta de Romania), Macedonia, Muntenegru si Serbia.UE considera ca o piata comuna de 20 de milioane de oameni va intari economia Balcanilor, ca calma tensiunile etnice, va contracara influenta Rusiei si va retrezi interesul pentru alaturarea la blocul comunitar.