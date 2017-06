“Acesti oameni nu ar trebui sa castige. Acesta este cel mai bun oras din lume si Borough Market este unul dintre locurile mele preferate din cel mai bun oras din lume. Nu voi lasa actele barbare ale unor oameni lasi sa minimizeze asta”, a spus Angell, director al unui think thank.





Angel a mai spus ca s-a dus sa isi plateasca nota si sa isi termine in sfarsit cina.





“Trebuie sa imi platesc nota. De asemenea, nu le-am lasat bacsis angajatilor, care au avut grija de noi cand ar fi trebuit sa se ajute pe ei”, a adaugat clientul.

Richard Angell isi lua cina in Arabica Bar and Kitchen in Borough Market cand cei trei teroristi au inceput sa atace oamenii in zona.