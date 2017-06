Donald Trump, despre izolarea Qatarului: Acesta ar putea fi inceputul sfarsitului ororii terorismului

Tarile din Golf au spus "ca vor adopta o linie dura impotriva finantarii extremismului si toate elementele indica spre Qatar", a scris Donald Trump pe Twitter."Acesta ar putea fi inceputul sfarsitului ororii terorismului", a adaugat el, referindu-se la decizia Arabiei Saudite si a altor tari din regiune de a izola Qatarul.Tara este acuzata ca intretine legaturi cu retelele jihadiste din al-Qaeda si gruparea Stat Islamic, precum si cu Fratia Musulmana.Donald Trump se laudase marti dimineata, tot pe Twitter, ca izolarea Qatarului a venit dupa recenta sa vizita in Arabia Saudita."In timpul recentei mele calatorii in Orientul Mijlociu, am afirmat ca finantarea ideologiei radicale trebuie sa inceteze. Liderii au aratat cu degetul Qatarul - Si iata!", a scris presedintele SUA.Aceste declaratii par in contradictie cu tonul conciliant al sefului diplomatiei americane, Rex Tillerson, care ceruse luni tarilor din Golf sa ramana "unite" si "sa se aseze si sa discute aceste divergente".Qatarul gazduieste cea mai mare baza americana din regiune, sediul comandamentului militar american insarcinat cu Orientul Mijlociu.Aceasta baza este cruciala pentru lupta impotriva gruparii Stat Islamic din Siria si Irak condusa de coalitia internationala in frunte cu Washington si din care face parte si Doha.