Belgia: 12 suspecti au fost retinuti in urma unor raiduri antiteroriste

Autoritatile belgiene au retinut marti dupa-amiaza 12 suspecti in urma unor raiduri antiteroriste, care au legatura cu atentatele ce au zguduit in urma cu peste un an capitala Bruxelles, transmite Reuters, potrivit News.ro.





De asemenea, politistii au descins la un numar de 14 adrese, iar un judecator va decide in urmatoarele ore daca suspectii vor ramane in custodia autoritatilor din Belgia.





Un numar de 32 de persoane si-au pierdut viata in martie 2016, dupa ce doi atacatori sinucigasi s-au detonat in aeroportul Zaventem, iar un al treilea si-a detonat centura exploziva intr-o garnitura de metrou de la statia Maelbeek.





Respectivele atentate au fost inspirate de jihadistii Statului Islamic, iar autoritatile belgiene au reusit sa destructureze o celula terorista care actiona din cartierele sarace ale metropolei Bruxelles.