Al treilea atacator de la Londra, Youssef Zaghba, fusese semnalat autoritatilor britanice de serviciile secrete italiene drept un potential risc, dupa ce incercase sa ajunga in Siria

S-a nascut la Fez in ianuarie 1995 dintr-un tata marocan si o mama italianca, care s-au despartit dupa cativa ani. Mama a revenit in Italia, in localitatea Valsamoggia, in apropiere de Bologna, potrivit cotidienelor Corriere della Sera si La Repubblica si televiziunii Rai.Potrivit primarului localitatii, Daniele Ruscigno, Youssef Zaghba era inscris din 2004 in registrul italienilor rezidenti in strainatate.In martie 2016, a fost arestat pe aeroportul din Bologna cand se pregatea sa plece in Turcia, avand ca bagaj un simplu rucsac.Suspectat ca voia sa ajunga in Siria, politistii i-au confiscat laptopul si telefonul mobil, unde au gasit predici religioase si videoclipuri de propaganda, dar "nimic semnificativ in ceea ce priveste fundamentalismul jihadist", dupa cum arata Corriere.Potrivit La Repubblica, tanarul a fost eliberat rapid, dupa ce judecatorii au estimat ca nu exista destule elemente pentru a fi inculpat pentru terorism.Serviciile italiene de informatii l-au inregistrat insa drept un potential "foreign fighter".Potrivit presei italiene, serviciile italiene au semnalat prezenta sa si deplasarile sale frecvente autoritatilor marocane si britanice, transmitand dosarul sau si catre MI5, in aprilie 2016.La Londra, Scotland Yard afirma insa ca acesta nu era in vizorul autoritatilor.Presa italiana arata ca Youssef Zaghba nu si-a vizitat decat scurt timp mama, petrecandu-si majoritatea timpului in Marea Britanie, unde traiesc mai multe rude ale sale si unde isi gasise recent un loc de munca pe perioada verii, la un restaurant din Londra.Anul trecut, mama tanarului ceruse polistilor sa nu ii lase fiul sa plece spre Turcia, declarandu-se ingrijorata de discursurile "bizare" pe care le tinea tanarul.Sambata seara, trei barbati au intrat cu masina in pietoni pe London Bridge, inainte de a ataca cu cutite trecatorii, ucigand 7 oameni si ranind circa 50. Cei trei au fost ucisi in cele din urma de politisti.Autoritatile britanice au dezvaluit luni identitatea celorlalti doi atacatori: Khuram Shazad Butt, 27 de ani, un britanic nascut in Pakistan si cunoscut politiei, si Rachid Redouane, 30 de ani, care se prezenta ca avand dubla nationalitate, marocana si libiana.