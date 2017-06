Primarul Londrei se opune vizitei de stat a lui Donald Trump in Regatul Unit

"Eu spun de mult timp ca invitatia adresata de premierul Theresa May lui Donald Trump de a face o vizita de stat este una prematura", a afirmat Sadiq Khan."Vizitele de stat sunt adresate liderilor internationali care s-au remarcat", a adaugat primarul Londrei."Multi dintre britanici nu sunt de acord cu multe dintre politicile lui Donald Trump, astfel ca nu ar trebui sa avem aceasta vizita de stat", a adaugat Sadiq Khan.Donald Trump l-a criticat duminica pe primarul Londrei, Sadiq Khan, pe care l-a acuzat ca nu ia in serios amenintarea terorista, la o zi dupa atentatul din centrul capitalei britanice.Primarul Londrei, Sadiq Khan, are "lucruri mai bune de facut" decat sa raspunda unui mesaj "dezinformat" de pe Twitter al presedintelui american Donald Trump, care l-au acuzat ca nu ia in serios amenintarea terorismului in urma atacului din orasul sau, a raspuns purtatorul de cuvant al Primariei londoneze.