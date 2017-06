Raport secret NSA: Hackeri legati de temutul serviciu secret rusesc GRU au incercat sa penetreze sisteme electorale americane inaintea prezidentialelor din 2016

Acest document al Agentiei americane de securitate nationala, datat 5 mai si consultat de site-ul de investigatii, arata ca operatiunile de atac cibernetic au vizat timp de mai multe luni companii private care ofera servicii de inregistrare electorala si echipamente ale colectivitatilor locale, aproape pana in ziua alegerilor, 8 noiembrie.Scandalul declansat de publicarea acestui articol a culminat cu anuntul arestarii lui Reality Leigh Winner, angajata a unui subcontractor al guvernului si acuzata ca a furnizat informatii top secret unei "media online".Chiar daca departamentul Justitiei nu a facut o legatura clara intre cele doua evenimente si nici nu precizeaza despre ce document este vorba sau despre ce site, documentul in cauza este descris ca datand din 5 mai.Hackerii descrisi de NSA sunt strans legati de agentia rusa de informatii militare GRU, potrivit The Intercept. Documentul nu precizeaza insa daca aceste actiuni au avut vreun efect asupra alegerii lui Donald Trump.Agentiile americane de informatii au afirmat public ca atacurile cibernetice rusesti din perioada campaniei electorale nu au avut vreun efect direct asupra rezultatului alegerilor, denuntand insa o campanie de influentare in detrimentul democratei Hillary Clinton.Aceste dezvaluiri vin in contextul in care fostul sef al FBI, James Comey, urmeaza sa depuna marturie joi in Congres asupra ramificatiilor prezumtivei ingerinte rusesti in campania prezidentiala.Hacker rusi "au executat operatiuni de spionaj cibernetic impotriva unei companii americane in august 2016, cu scop evident de a obtine informatii privind solutii de soft si materiale informatice legate de alegeri", se arata in documentul NSA."Actorii au folosit probabil datele obtinute gratie acestei operatiuni pentru (...) a lansa o campanie de phishig asupra registrelor electorale vizand organizatii guvernamentale locale", adauga NSA, citata de The Intercept.Raportul NSA arata de altfel ca hackerii "au obtinut si conservat accesul la elemente ale mai multor consilii electorale".Autenticitatea documentului NSA a fost confirmata independent de mai multe ziare si televiziuni, printre care CBS News si Reuters.Ca de obicei, Rusia a negat orice amestec. "Aceste afirmatii nu corespund realitatii. Dezmintim ferm orice posibilitate ca acest lucru sa fi avut loc. Nu am auzit niciun argument care sa confirme autenticitatea acestor informatii", a spus purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov.