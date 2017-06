Rex Tillerson afirma ca presedintele Trump i-a cerut sa reconstruiasca relatia cu Rusia

Fostul sef al FBI, James Comey, urmeaza sa prezinte joi, in fata Congresului, tentaculara afacere ruseasca ce invenineaza presedintia americana.In cadrul unei vizite in Noua Zeelanda, ziaristii l-au intrebat pe Tillerson daca el considera ca administratia presedintelui Trump ar putea sa cada din cauza dosarului ingerintei Rusiei in prezidentialele din 2016, obiectul unei anchete parlamentare si a politiei federale."Presedintele a fost limpede cu mine: 'Nu lasa ce se intampla aici pe scena politica sa te impiedice sa iti faci treaba in aceasta relatie'", a declarat Tillerson.Fostul sef al FBI, demis brusc in 9 mai de presedintele american, va fi interogat de parlamentari daca Donald Trump a exercitat asupra FBI vreo presiune in aceasta ancheta.Presedintele american neaga orice interventie asupra FBI precum si orice intelegere secreta cu Moscova.Tillerson a precizat ca nu poate comenta anchete in curs, adaugand ca nu este "cu adevarat (...) implicat in aceste chestiuni"."Presedintele a fost foarte clar cu mine asupra faptului ca Rusia este un actor mondial important si ca astazi relatiile noastre cu Rusia sunt foarte afectate si se degradeaza", a adaugat el."(...) presedintele mi-a cerut sa demarez un proces de re-angajare alaturi de Rusia pentru a stabiliza relatiile astfel incat sa nu se degradeze si mai mult".Trump doreste sa "identifice subiectele de interes comun sau poate ca vom reusi sa stabilim un anumit nivel de incredere", a continuat seful diplomatiei americane. "Este un proces care este in curs de derulare in prezent".