UPDATE Siria: Fortele aliantei kurdo-arabe au intrat in Raqqa, capitala de facto a gruparii jihadiste Stat Islamic

"Fortele noastre au intrat in cartierul Meshleb din estul orasului", a declarat comandatul FDS Rojda Felat. Observatorul sirian pentru drepturile Omului (OSDH) a confirmat intrarea FDS in acest sector.FDS a preluat controlul asupra mai multor cladiri."Declaram astazi inceputul marii batalii pentru eliberarea orasului Raqqa, capitala (...) terorismului", a spus purtatorul de cuvant al FDS, Talal Sello, in fata ziaristilor, in orasul Hazima, la nord de Raqqa, oras in nord-estul Siriei si controlat de SI din 2014.Comandantul Rojda Felat a precizat ca lupte violente se inregistreaza la periferia nordica a orasului.Alianta arabo-kurda ataca Raqqa din nord, vest si est, a adaugat Sello."Cu avioanele coalitiei internationale si cu armele avansate pe care ni le-au furnizat, vom cuceri Raqqa de la Daesh", a continuat acesta, folosind acronimul arab pentru SI.Sello a cerut civililor care se afla in oras sa se indeparteze de pozitiile SI si de zonele de front."Coalitia a efectuat raiduri aeriene toata noaptea, pentru a pregati asaltul", a spus si Rami Abdel Rahmane, directorul OSDO.Coalitia condusa de Washington furnizeaza FDS arme, sprijin aerian si asistenta la sol prin intermediul consilierilor.Raqqa are o populatie de circa 300.000 de locuitori, inclusiv 80.000 de refugiati care au fugit din alte regiuni ale Siriei.Si avioane rusesti au efectuat raiduri impotriva unor convoiuri ale SI care plecau din Raqqa.Aproape 200.000 de oameni au parasit orasul Raqqa din Siria, potrivit unui purtator al coalitiei internationale.