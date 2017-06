Manifestatie anticoruptie de amploare in Slovacia: Mii se protestatari au iesit in strada pentru a cere demisia ministrului de Interne, suspectat de implicare intr-un scandal de coruptie

Economia Slovaciei s-a dezvoltat mult, iar standardele de viata au crescut semnificativ dupa aderarea la Uniunea Europeana, in anul 2004. Totusi, multi slovaci sunt nemultumiti de faptul ca tara lor nu a aparat suficient statul de drept, in special in ceea ce priveste combaterea coruptiei.Protestatarii au scandat luni "Kalinak, demisia!" si "Lasa-ne statul in pace!", ei aducand si steaguri ale Slovaciei si ale Uniunii Europene.Ministrul de Interne Robert Kalinak a refuzat sa demisioneze dupa ce au aparut informatii despre legaturile dintre el si dezvoltatorul imobiliar Ladislav Basternak, anchetat pentru posibila frauda fiscala. Kalinak a declarat ca a cumparat 17% dintre actiunile uneia dintre companiile lui Basternak, dar sustine ca nu a fost implicat in vreo ilegalitate.Protestatarii iesiti in strada luni au mai cerut, de asemenea, demisia sefului Politiei, Tibor Gaspar, si a procurorului special Dusan Kovacik, pe care i-au acuzat ca nu lupta suficient impotriva coruptiei.