Atacul de la Londra: Politia a descoperit mai multe cocktailuri Molotov in camioneta folosita de teroristi

Cel putin douasprezece sticle pline cu un lichid transparent, astupate cu carpe, au fost gasite in portbagajul camionetei inchiriate. Politia a declarat ca trateaza obiectele ca pe niste bombe.Initial, politia a declarat ca in urma atentatului nu au fost gasite dovezi care sa conduca la un atac terorist planificat, insa cocktailurile gasite in camioneta au demonstrat contrariul.