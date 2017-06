Partidul "La Republique en Marche!" (LREM) al presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, s-a clasat pe primul loc in 10 din cele 11 circumscriptii electorale pentru diaspora, unde alegerile legislative s-au desfasurat inaintea celor din tara, transmite Reuters, citat de Agerpres , dupa anuntul facut de ministerul de externe de la Paris.Desi mare parte dintre cei 10 candidati ai LREM au obtinut peste 50% din voturi in circumscriptiile respective, participarea redusa la vot impune organizarea turului al doilea. In singura circumscriptie unde candidatul LREM nu s-a clasat primul, acesta s-a calificat totusi in turul al doilea.