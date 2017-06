Presedintele american Donald Trump nu va invoca privilegiul executiv pentru a bloca audierea fostului director al FBI, James Comey, programata in aceasta saptamana in Congresul SUA, a anuntat luni Casa Alba, informeaza Reuters si DPA, citate de Agerpres "Pentru a inlesni o examinare rapida si completa a faptelor dorita de Comisia pentru informatii a Senatului, presedintele Trump nu va invoca privilegiul executiv in privinta audierii programate a lui James Comey", a declarat reporterilor purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders.