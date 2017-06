Unicef: 100.000 de copii se afla in pericol la Mosul, Irak

Circa 100.000 de copii se afla in pericol la Mosul, unde fortele irakiene incearca sa recucereasca ultimele cartiere aflate in mainile gruparii teroriste Statul Islamic, a anuntat luni UNICEF, transmite AFP, citat de Agerpres "Circa 100.000 de fete si baieti traiesc in conditii extrem de periculoase in orasul vechi si in alte zone din Mosul-Vest. Multi sunt prinsi in schimburile de focuri" dintre beligeranti, a mentionat UNICEF intr-un comunicat de presa. "Spitalele si alte unitati militare au fost tinte ale atacurilor", adauga agentia ONU.