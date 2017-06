Donald Trump il acuza pe primarul Londrei, Sadiq Khan, de "scuze jenante"

At least 7 dead and 48 wounded in terror attack and Mayor of London says there is "no reason to be alarmed!" — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2017

Pathetic excuse by London Mayor Sadiq Khan who had to think fast on his "no reason to be alarmed" statement. MSM is working hard to sell it! ¬ Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2017

Khan a declarat, duminica dimineata, ca oamenii vor putea observa o prezenta crescuta a politiei pe strazile capitalei si ca nu trebuie sa se alarmeze din aceasta cauza.Trump a reactionat pentru prima data duminica, sugerand, intr-un tweet, ca primarul Londrei doreste sa diminueze efectul atacului.In tweet-ul de luni a mers si mai departe, acuzandu-l pe acesta ca foloseste "scuze patetice"."Scuze jenante din partea primarului Londrei, Sadiq Khan, care ar trebui sa-si reconsidere spusele conform carora nu exista niciun motiv de a fi alarmat", a scris Trump pe Twitter.Khan, care apartine de Partidul Laburist din opozitie, este popular in Londra, iar raspunsul sau vizavi de crimele de sambata a fost laudat la scara larga ca fiind unul demn.Intrebata ce parere are despre criticile aduse de Trump la adresa primarului Londrei, prim-ministrul Theresa May a declarat ca "Sadiq Khan face o treaba buna si este gresit sa mai spunem ceva".