Janos Lazar, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, mesaj catre Bruxelles la comemorarea Trianonului: Nu vom tolera incalcarile repetate ale sensibilitatilor noastre nationale pentru inca 100 de ani

Blogul de analiza politica hungarianspectrum.org relateaza Janos Lazar, pe care il numeste al doilea cel mai important om din guvernul lui Viktor Orban, a transmis, intr-un discurs sustinut duminica, 4 iunie, urmatorul mesaj catre Bruxelles:"Este timpul ca vecinii nostri si liderii Europei sa admita si sa-si ajusteze politicile in consecinta: natiunea ungara este victima Tratatului de la Trianon si nu initiatorul si faptuitorul acestuia. Este inacceptabil ca singurul lucru pe care liderii tarilor vecine il pot spune este acela ca e timpul ca ungurii sa treaca peste vechile lor doleante. "Natiunea ungara ar trebui sa primeasca, daca nu reparatii materiale, cel putin reparatii morale pentru cea mai mare nedreptate din istoria lumii".El a adaugat ca "nu ne dorim nicio modificare a granitelor si mai ales nu ne dorim tensiuni etnice, noi razboaie in Europa... dar asta nu inseamna ca vom tolera provocarile, incalcarile repetate ale sensibilitatilor noastre nationale pentru inca 100 de ani. Da, putem spune chiar si acum: "Dreptate pentru Ungaria!", care a fost strigatul pentru reviziure dupa 1929."Incepand din 2010, Ungaria marcheaza pe 4 iunie Ziua Coeziunii Nationale, prin care comemoreaza semnarea Tratatului de la Trianon in 1920, ce a stabilit actualele frontiere ale Ungariei cu tarile vecine. In virtutea documentului, Ungaria a pierdut parti importante ale teritoriului pe care il avea in acea perioada.