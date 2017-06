VIDEO Tabloidele britanice afirma ca unul dintre atacatorii de sambata a aparut intr-un documentar intrand intr-o altercatie cu politia dupa ce a desfasurat steagul ISIS intr-un parc londonez

Steagul ISIS in Regent Park

Daily Mail, Sun si Mirror citate nu ofera o sursa a acestor informatii.El ar apare in filmare impreuna cu alti doi predicatori cunoscuti autoritatilor pentru opiniile lor extremiste, noteaza Daily Mail.De asemenea, se sustine ca un prieten al acestuia ar fi facut o sesizare la linia telefonica anti-terorista dupa ce acesta s-a radicalizat.In plus, politia ar fi fost avertizata ca “Abz” incerca sa radicalizaeze copii intr-un parc in urma cu doi ani.