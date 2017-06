Conservatorii britanici au un avans de 11 puncte fata de laburisti in sondaje, dar se estimeaza ca vor avea mai putini parlamentari decat acum

Potrivit cercetarii citate, conservatorii au ramas la nivelul de 45% dintre optiuni, la fel ca saptamana trecuta, iar laburistii au castigat un procent, pana la 34%.Liberal Democratii sunt cotati cu 8 procente, Ukip cu 5% si verzii cu 3%, toate cele trei fiind la acelasi nivel ca la sondajul de saptamana trecuta.Pe de alta parte, un sondaj Yougov citat de Reuters arata ca premierul britanic Theresa May este pe cale sa castige 305 locuri in parlamentul de la Londra in alegerile de joi, cu 21 mai putin decat majoritatea de 326 de locuri.Conservatorii aveau 330 de parlamentari in aprilie, cand May a convocat anticipatele. Sondajul de sambata al YouGov estima 308 locuri pentru partidul lui May.Laburistii sunt cotati acum cu 268 de parlamentari, in crestere fata de cifra de 261 avansata sambata.