Facebook: "Vrem sa fim un mediu ostil pentru teroristi

Theresa May a cerut o revizuire generala a strategiei folosite pentru combaterea extremismului, cerand inclusiv reguli internationale mai stricte in domeniul internetului. Premierul britanic a declarat ca marile companii de internet au fost responsabile in parte prin faptul ca ofera opiniilor extremiste un spatiu in care sa se dezvolte.





Facebook a transmis, duminica, un comunicat potrivit caruia condamna atacurile din Londra.





"Vrem ca Facebook sa fie un mediu ostil pentru teroristi. Folosind o combinatie de tehnologie si analiza efectuata de oameni, lucram intens pentru indeparta continutul terorist din platforma noastra imediat ce aflam de existenta acestuia - iar daca aflam ca exista o urgenta ce implica un pericol iminent in privinta cuiva, anuntam politia", a transmis Simon Milner, directorul politicii Facebook.





Twitter a transmis, de asemenea, ca lucreaza pentru a combate raspandirea propagandei pe site-ul sau.





¬Continutul terorist nu isi are locul pe Twitter. Continuam sa extindem utilizarea tehnologiei in cadrul unei abordari sistematice in vederea eliminarii acestui tip de continut¬, a declarat Nick Pickles, insarcinatul cu politica publica a Twitter in Marea Britanie, adaugand ca in 2016 compania a suspendat aproape 400.000 de conturi.