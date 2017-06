Aeroportul Doha in haos, cu zeci de zboruri anulate, dupa ce o alianta condusa de Riad a intrerupt relatiile diplomatice cu Qatar

Arabia Saudita, Egipt, Bahrain, Emiratele Arabe Unite si Yemen au intrerupt pentru o perioada temporara de 24 de ore toate legaturile aeriene, terestre si maritime cu Qatar, iar vizitatorii qatarezi au la dispozitie 14 zile pentru a parasi cele cinci tari din zona Golfului.Intre timp, diplomatii qatarezi din cele cinci tari arabe au primit ordin pentru a se intoarce in 48 de ore la Doha.Reprezentantii celor cinci tari arabe au precizat ca nu le vor permite cetatenilor sa viziteze sau sa tranziteze un aeroport din Qatar, iar zborurile qatareze nu vor putea sa treaca prin spatiile aeriene ale Arabiei Saudite, Egiptului, Emiratelor Arabe Unite si Yemenului.Internautii s-au plans pe retelele sociale de haos zii si zeci de zboruri au fost deja anulate pe aeroportul international Hamad de la Doha ca urmare a deciziei luate de alianta condusa de Riad.Etihad Airways a anuntat ca linia aeriana va suspenda toate zborurile din si spre Qatar.Arabia Saudita, Egipt, Bahrain, Emiratele Arabe Unite si Yemen au anuntat ca intrerup relatiile diplomatice si i-au acuzat pe qatarezi ca destabilizeaza intreaga retiune prin sustinerea unor grupari militante, printre care se numara si jihadistii Statului Islamic si al-Qaeda.Doha a sustinut ca masura aliantei arabe este nejustificata si a dezmintit ca ar sprijini grupari teroriste din Orientul Mijlociu.Aceasta masura fara precedent este vazuta ca o delimitare importanta intre tarile arabe apropiate de Statele Unite si Qatar.De asemenea, sauditii i-au acuzat pe qatarezi de colaborare cu militiile iraniene, in contextul unor tensiuni din ce in ce mai mari intre Riad si Teheran.Dupa anuntarea deciziei, pretul petrolului a inceput sa creasca, iar alianta araba a precizat ca va continua livrarile maritime de petrol prin stramtoarea Urmuz.