Atentatul din Londra: Noi perchezitii si arestari operate de politia britanica

"In jurul orei 04,15 (03,15 GMT) luni, ofiterii comandamentului contraterorist al politiei care ancheteaza atacurile teroriste de la London Bridge au perchezitionat doua noi adrese, una la Newham si una la Barking" (estul Londrei), a anuntat politia, care a adaugat ca "un numar de persoane a fost arestat".Duminica, politia londoneza a efectuat 12 arestari la Barking, un cartier multietnic londonez. Este vorba despre sapte femei si cinci barbati cu varste cuprinse intre 19 si 60 de ani. Un barbat de 55 de ani a fost ulterior eliberat.Atentatul a avut loc sambata seara, in centrul Londrei, unde o camioneta a intrat in pietoni pe London Bridge. Trei barbati care se aflau in masina, inarmati cu cutite, au coborat si au inceput sa injunghie oamenii de pe strazi si din baruri, pline in seara finalei Ligii Campionilor la fotbal.Sapte persoane au fost ucise si 48 internate dupa acest atentat.Este al treilea atentat in ultimele trei luni in capitala londoneza.In 22 martie, un barbat a intrat cu masina in pietoni pe podul Westminster, ucigand patru oameni inainte de a injunghia mortal un politist. Atacatorul, Khalid Masood, un britanic convertit la islam, a fost ucis.Doua luni mai tarziu, un atentat s-a soldat cu 22 de morti si peste 100 de raniti, in 22 mai, la Manchester, cand un tanar britanic de origine libiana s-a detonat la iesirea de la un concert sustinut de Ariana Grande.