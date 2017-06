Vladimir Putin neaga ca ar detine materiale compromitatoare despre Donald Trump si afirma ca nu s-a intalnit niciodata cu presedintele american

"Ei bine, e o alta serie de prostii", a raspuns Putin, la emisiunea NBC News' Sunday Night, intrebat de Megyn Kelly daca detine informatii compromitatoare despre presedintele republican.Prezumtiva implicare a Rusiei in alegerile prezidentiale americane va fi din nou in centrul dezbaterilor politice de la Washington, fostul director al FBI James Comey fiind asteptat sa depuna marturie daca Trump a incercat sa il faca sa renunte la o ancheta privind legaturile dintre echipa de campanie a lui Trump si Moscova.Comey a fost concediat de Trump luna trecuta.Putin a sustinut insa, la NBC, ca nu are nicio relatie cu Trump si ca nu s-a intalnit niciodata cu acesta, indiferent de vizita facuta de Donald Trump in Rusia in calitate de om de afaceri. Putin a aratat ca in prezent in Rusia se afla 100 de directori de companii americane."Credeti ca strangem informatii compromitatoare legate toti, in acest moment?", s-a intrebat Putin, inainte de a adauga: "V-ati pierdut toti mintile?".Presedintele rus a negat si existenta unei propuneri facute de ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, pentru stabilirea unui canal direct de comunicatii cu Kremlinul.Potrivit Washington Post, Jared Kushner ar fi facut aceasta propunere in cadrul unei intalniri cu ambasadorul rus la Washington, Serghei Kisliak, in decembrie, la Trump Tower din New York."Nu sunt la curent cu aceasta propunere. Nicio propunere de acest tip nu a ajuns la mine", a declarat Putin.Acesta a adaugat ca, daca o astfel de propunere ar fi fost facuta si ar fi fost considerata interesanta de rusi, ministrul sau de Externe l-ar fi informat.