Liderul suprem iranian: Politica Occidentului "s-a intors impotriva sa"

"In prezent, Daech (acronimul in araba al SI) este alungat din fiefurile sale din Irak si Siria si se extinde spre alte tari - Afganistan, Pakistan, chiar Filipine si tarile europene", a declarat Ali Khamenei intr-un discurs transmis la televiziune."Este un foc pe care puterile occidentale l-au declansat si care s-a intors impotriva lor", a sustinut el la Teheran in cursul unei ceremonii care a marcat comemorarea decesului fondatorului Republicii Islamice, ayatollahul Ruhollah Khomeini, in 1989.Sambata seara la Londra, mai multi indivizi au intrat cu o camioneta in trecatorii aflati pe London Bridge dupa care au atacat trecatorii din apropiere cu cutitul, facand sapte morti si peste 50 de raniti.Declaratiile ayatollahul Ali Khamenei suna ca un raspuns la retorica reformista utilizata de presedintele Hassan Rohani in cursul campaniei electorale care a dus la realegerea sa luna trecuta.Rohani a afirmat despre adversarii sai conservatori ca sunt "extremisti" si a promis mai multe libertati individuale si dialogul cu Occidentul.Khamenei a deplans asimilarea "comportamentului revolutionar" cu extremismul. "A fi revolutionar este ce are nevoie tara noastra in prezent", a afirmat el, adaugand ca este de neconceput sa fie "din nou dominata de puterea Americii si aroganta sa".Ghidul suprem iranian a mai criticat Arabia Saudita, marele rival al Iranului si aliat al Statelor Unite, acuzand recenta vizita la Riad a presedintelui american, Donald Trump, soldata cu incheierea unor contracte in valoare de miliarde de dolari."Pentru a-l multumi pe noul presedinte american, guvernul saudit este obligat sa cheltuiasca mai multe de jumatate din resursele sale financiare (...), conform dorintei Americii", a spus ayatollahul Ali Khamenei.