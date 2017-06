Vladimir Putin spune ca l-a cunoscut in treacat pe Michael Flynn

rus Vladimir Putin a afirmat, intr-un interviu pentru NBC, ca l-a cunoscut "in treacat" pe Michael Flynn, fost consilier pe probleme de securitate nationala al lui Donald Trump, care a demisionat in luna februarie, la mai

Michael Flynn este in prezent vizat in ancheta privind presupuse legaturi intre apropiatii lui Donald Trump si Rusia in campania electorala de anul trecut si urmeaza sa predea Senatului american un prim set de documente in cadrul anchetei care il vizeaza pana pe data de 6 iunie.Flynn ar fi avut mai multe contacte prin telefon sau e-mail cu diplomati rusi in lunile dinaintea alegerilor.Vladimir Putin a afirmat, in cadrul interviului, ca l-a cunoscut "in treacat" pe Michael Flynn in decembrie 2015, la Moscova, la un dineu de gala organizat pentru postul tv Russia Today.Liderul de la Kremlin i-a spus lui Megyn Kelly, prezentatoarea postului NBC care i-a luat interviul, ca "Dumneavoastra si cu mine, noi doi avem o relatia mai stransa decat cea pe care o am cu (Michael) Flynn."