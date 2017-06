Google si Twitter raspund acuzatiilor Theresey May, care a afirmat ca gigantii internetului tolereaza propaganda jihadista: Lucram la eliminare acestui tip de continut

"Continuam sa extindem utilizarea tehnologiei in cadrul unei abordari sistematice in vederea eliminarii acestui tip de continut", a declarat insarcinatul cu politica publica a Twitter in Marea Britanie Nick Pickles, scrie News.ro, citand Associated Press."Suntem hotarati sa lucram in parteneriat cu Guvernul si ONG-urile in abordarea acestor pobleme provocatoare si complexe si impartasim angajamentul Guvernului ca teroristii sa nu se exprime online", a anuntat si Google.Politia din Londra nu a precizat pana in acest moment ce rol - daca a existat vreunul - au avut retele de socializare sau informatii de pe Internet in atentatul de sambata noaptea din capitala britanica, soldat cu sapte morti si 48 de raniti, dintre care 21 in stare grava.