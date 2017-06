Atentatul de la Londra, revendicat de Statul Islamic

7 oameni si-au pierdut viata si alti 48 au fost raniti sambata seara la Londra dupa ce o camioneta a intrat in trecatori pe London Bridge, iar trei barbati au injunghiat oameni pe strazi si in baruri. Cei trei atacatori au fost impuscati mortal de fortele de ordine dupa cateva minute.Un martor ocular a declarat pentru BBC ca atacatorii au strigat "Asta este in numele lui Allah".Incidentele au loc cu doar 4 zile inaintea alegerilor generale din Marea Britanie.