Emiratele Arabe Unite avertizeaza cetatenii sa nu porneasca spre Marea Britanie, iar pe cei aflati deja acolo sa evite locurile publice

Agentia de stiri WAM l-a citat de Ministrul Afacerilor Externe, Ahmed Al Ham Dhaheri, care a declarat ca avertismentul se bazeaza pe evaluarea de catre minister a riscurilor si amenintarilor care urmeaza dupa atac.Ministerul Afacerilor Externe ii indeamna pe cetatenii plecati in Marea Britanie sa "fie extrem de atenti atunci cand se muta dintr-un loc in altul si sa evite locurile publice in aceasta perioada".