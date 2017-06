Primaria Londrei: Primarul are "lucruri mai bune de facut" decat sa raspunda unei postari "dezinformate" a lui Trump

Primarul Londrei, Sadiq Khan, are "lucruri mai bune de facut" decat sa raspunda unui mesaj "dezinformat" de pe Twitter al presedintelui american Donald Trump, care l-au acuzat ca nu ia in serios amenintarea terorismului in urma atacului din orasul sau, a raspuns purtatorul de cuvant al Primariei intr-un comunicat de presa, relateaza AFP.

Primarul "are lucruri mai importante de facut decat sa raspunda unui tweet dezinformat al lui Donald Trump, care a scos din context in mod deliberat remarcile care indeamna londonezii sa nu se alarmeze" cu privire la prezenta mare a fortelor de politie pe strazile capitalei , a declarat purtatorul sau de cuvant intr-un comunicat de presa.

"Cel putin 7 morti si 48 raniti in atac terorist si primarul din Londra spune ca nu exista" nici un motiv sa fii alarmat! ", a scris Trump pe Twitter.