Patru femei ridicate de poliţie din Barking, în estul Londrei

Patru femei au fost ridicate duminica de politie dintr-un bloc din Barking, in estul Londrei, potrivit unui fotograf al agentiei de presa Reuters, in timp ce politia a anuntat ca a arestat 12 persoane din zona in legatura cu atacul de sambata seara de la London Bridge, relateaza Reuters.

Cele patru femei, care si-au acoperit fetele in momentul in care paraseau cladirea, erau escortate de ofiteri in partea din spate a doua dube ale politiei, care au apoi au plecat, potrivit fotografului.

Sapte persoane au murit, iar alte 48 de persoane au fost ranite in atacul din centrul Londrei.