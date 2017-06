Romanul care a filmat scenele de teroare din Londra s-a batut cu atacatorii: "Le-am dat in cap cu doua navete". "Oamenii se calcau in picioare, tipau"

Romanul care a filmat atacul din Londra a povestit pentru actual de clujca era la munca, la brutarie, cand atacatorii au inceput sa injughie oamenii pe strada. Acesta a relatat cum el si colegii lui au iesit in strada si au bagat oamenii disperati in brutarie, pentru a-i pune la adapost. Mai mult, potrivit acestuia, i-a si lovit pe agresori.

Florin Morariu, romanul care a filmat, atacul din Londra a zis ca era in brutaria la care lucreaza cand a auzit tipete, s-au uitat pe geam, iar doua turiste bateau deja disperate in geam sa le ajute. Acestea au intrat, iar el si colegii lui au iesit in strada. "Se calcau in picioare, tipau, nu stiam ce se intampla".

"Am iesit si noi, le-am lasat inauntru si le-am spus sa stea acolo. Am luat doua navete de astea si-am plecat inspre locul din care veneau oameni in alergare. Lesinau oameni pe strada. In dreapta brutariei era o alee, o iesire spre o piata. Vad in stanga, la vreo cinci metri, patru persoane, un cetatean simplu flancat de alti doi, iar din spate vine un al treilea. Apoi il vad pe cel din dreapta ca incepe sa-l taie cu cutitul. M-am dus spre ei, am aruncat cu o naveta, aveam doua. M-am apropiat, iar cu a doua naveta l-am lovit pe unu dintre ei in cap, in zona fetei. Imediat a aparut politia si mi-au strigat prin portavoce sa plec ca arunca grenada. Go, go! Go! Am auzit clincetul acela pe beton, cand a lovit asflatul si in momentul ala m-am speriat ca ma prinde explozia si pe mine. Nu mi-am dat nici eu seama ce fac. Am fugit si mi-am scos telefonul si am inceput sa filmez, pana cand au venit cei din politie si mi-au zis sa opresc telefonul", a spus Florin.

"M-am intors la brutarie, erau oamenii infricosati. Am bagat cati am putut inauntru, apoi au venit fortele speciale, au intrat si ne-au pus sa stam culcati cu mainile la ceafa, se temeau sa nu fie teroristi printre noi", a continuat acesta, care a adaugat ca primul lucru pe care l-a facut dupa ce si-a revenit din spaima a fost sa isi sune parintii si copilul.

"Sunt ok, nu va faceti probleme. Sunt teroristi, dar politia i-a prins", a incheiat acesta.

Intrebat daca ar proceda la fel, a spus "As minti sa spun asta, asta tine de moment, nu stiu. Eu nu m-am dus sa ma bat cu teroristii, mi-am luat navetele alea ca sa ma apar, nici nu stiam ce se intampla exact. Dar cand l-am vazut pe omul ala injunghiat, m-a apucat furia si m-am dus sa le dau in cap".