Teroare in Londra: 12 persoane au fost arestate in urma atacului de la London Bridge

Politistii britanici au arestat, duminica, 12 persoane care ar avea legatura cu atacul de sambata spre duminica din Londra, in care sapte persoane au murit, iar alte 48 au fost ranite, a anuntat Politia metropolitana londoneza, potrivit Reuters.

"Ofiterii de la comandamentul de combatere a terorismului din Met au arestat in aceasta dimineata, duminica, 4 iunie, 12 persoane in Barking, estul Londrei, in legatura cu incidentele din noaptea de la London Bridge si zona Borough Market ", arata declaratia.

Trei agresori au intrat, sambata spre duminica, in pietoni, pe London Bridge, inainte de a incepe sa injughie oameni pe strada in cartierul cartierul Borough din apropiere. Toti cei trei atacaori au fost impuscati de politie la fata locului.