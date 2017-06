Trump raspunde atacului din Londra, aparent criticandu-l pe primarul orasului

Presedintele american Donald Trump a postat pe Twitter, duminica, despre atacul de la London Bridge spunand ca este un atac terorist care a ucis sapte persoane si, citandu-l pe primarul Londrei, ca nu exista niciun motiv ca cetatenii sa fie alarmati, ceea ce pare a fi o critica la raspunsul lui Khan cu privire la accident, transmite Reuters.

"Cel putin 7 morti si 48 raniti in atac terorist si primarul din Londra spune ca nu exista" nici un motiv sa fii alarmat! ", a scris Trump pe Twitter.

At least 7 dead and 48 wounded in terror attack and Mayor of London says there is "no reason to be alarmed!"