Theresa May avertizeaza in legatura cu "o noua tendinta" in terorism si critica gigantii internetului, acuzandu-i ca tolereaza propaganda jihadista

Theresa May

Theresa May acuza faptul ca gigantii internetului ofera extremismului "un spațiu sigur pentru a se dezvolta" si spune ca jihadistii folosesc "cele mai crude metode de atac"."Este o ideologie care reprezinta o pervertire a islamului și a adevărului. Învingerea acestei ideologii este una dintre marile provocări ale timpului nostru", considera premierul Marii Britanii.Theresa May a vorbit despre o strategie anti-terorista pe patru direcții, care include o mai bună detectare a extremismului în cadrul comunităților britanice și pedepse mai dure cu închisoarea.Ea a mai precizat ca serviciile britanice de securitate și de informații au combatut "cinci comploturi teroriste credibile" de la atacul din luna martie pana acum.May a exclus vreo posibila legatura intre atacul din noaptea trecuta si cel comis in urma cu mai putin de doua saptamani la Manchester, ea spunand ca cele doua atentate "sunt legate între ele prin ideologia răului si a extremismului islamist".Premierul britanic a subliniat si ca alegerile parlamentare programate pe 8 iunie nu vor fi amanate si ca viata trebuie sa isi urmeze cursul firesc, subliniind ca "destul este destul!"