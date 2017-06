Atentatul de la Londra: Cei 3 teroristi care au injunghiat oameni pe strada inainte de a fi impuscati mortal de politie purtau veste explozibile false

6 oameni si-au pierdut viata si alti 48 au fost raniti sambata seara la Londra dupa ce o camioneta a intrat in trecatori pe London Bridge, iar trei barbati au injunghiat oameni pe strazi si in baruri.Un martor ocular a declarat pentru BBC ca atacatorii au strigat "Asta este in numele lui Allah".Incidentele au loc cu doar 4 zile inaintea alegerilor generale din Marea Britanie.Atacul nu a fost pana acum revendicat.