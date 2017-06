Teroare in Londra: Prima imagine cu unul dintre presupusii teroristi de pe London Bridge, doborat de politie

The guy that the police knocked down after 1 min #live #police #dead #man #london #terroristic #attack A post shared by Gabriele Sciotto (@fried_chicken) on Jun 3, 2017 at 2:41pm PDT

In descrierea pozei, fotograful italian a scris "The guy that the police knocked down after 1 min", sugerand ca ar fi vorba despre unul dintre cei doi atacatori ucisi de politistii britanici. The Sun a scris ca cele doua atacuri teroriste din Londra au fost purtate de cinci barbati, doi fiind ucisi de politie cu focuri de arma.In fotografie se mai vede inca un barbat culcat la pamant. Reuters scrie ca poza a fost facuta langa pub-ul Wheatsheaf, in Borough Market, locul unde au avut loc injunghierile.Reamintim ca Londra a fost zguduita sambata noaptea de doua atacuri teroriste: o dubita a intrat in plin in pietonii de pe London Bridge, apoi atacatorii au injunghiat mai multe persoane intr-un restaurant din apropiere. Bilantul neoficial e de 7 morti si peste 20 de raniti.