Filmul atacurilor teroriste din Londra: cinci teroristi au intrat cu o camioneta in pietoni pe London Bridge, apoi au injunghiat la intamplare clientii unui bar

E vorba despre restaurantul Black and Blue, scrie Daily Mirror.The Sun scrie ca doi dintre cei cinci atacatori ar fi fost ucisi de politie in urma unui schimb de focuri.Surse din Politia Metropolitana au declarat pentru The Sun ca e posibil sa existe 7 victime ale celor doua atacuri, alte 20 de persoane fiind ranite.Atacatorii ar fi incercat sa intre mai intai in alt restaurant, dar angajatii ar fi reusit sa incuie usile.Un martor citat de BBC a declarat ca unul dintre atacatori a strigat "Asta e pentru Allah!".